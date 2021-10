Lazio-Inter, Pazzini: “Perisic, con Dzeko può esserci intesa. Rispetto ad Immobile…”

L'ex attaccante nerazzurro, prima della gara dell'Olimpico, ha commentato le scelte di Inzaghi in attacco

«Inzaghi ha fatto cose grandiose alla Lazio, per 22 anni. Credo abbia vissuto questi giorni in maniera complicata, aspetta questo ritorno e sappiamo cosa ha fatto per questo club. Sarà una gara complicata. L'Intersi sta confermando, Lazio più in difficoltà ma sarà una bellissima partita». Giampaolo Pazzini ha commentato così nel pre partita della gara dell'Inter all'Olimpico su Dazn.