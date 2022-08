Lazio-Inter, la sfida degli ex: già cinque sicuri. E in stand-by c’è Acerbi

La sfida degli ex, quelli sicuri e quelli non ancora, come Francesco Acerbi. Di questa curiosità parla oggi La Gazzetta verso Lazio-Inter

La sfida degli ex. Quelli sicuri e quelli non ancora, come Francesco Acerbi, nel mirino dei nerazzurri come possibile rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi. Di questa curiosità parla oggi La Gazzetta dello Sport verso Lazio-Inter, in programma venerdì alle 20.45 all’Olimpico: “Lazio-Inter è la partita degli ex. Cinque sono...sicuri: oltre a Inzaghi, nell’Inter giocano De Vrij, Correa e Handanovic (biancoceleste a inizio carriera), mentre nella Lazio è protagonista l’ex nerazzurro Vecino, che ha appena lasciato Milano da svincolato. Ma la truppa potrebbe presto arricchirsi: in stand by c’è Acerbi…”, si legge.