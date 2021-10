Nazionali, esodo dei calciatori di Serie A. Lazio-Inter, c’è un dato significativo

Tanti i calciatori del campionato italiano che sono partiti per rispondere alle convocazioni dei loro commissari tecnici

Per questo, se l'Argentina trovasse in anticipo il pass per i Mondiali, l'Inter e i club che hanno gli argentini impegnati con la Nazionale potrebbero forzare per chiedere un rientro anticipato. Si può ipotizzare anche l'impiego di voli charter per anticipare i tempi di rientro. Anche perché dopo questa sosta le big di Serie A, quelle impegnate in Coppa, saranno attese da 7 impegni in 22-23 giorni.