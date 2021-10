EDICOLA CDS – Come un derby: Lazio-Inter è specialissima. Inzaghi conta di schierare Lautaro

"Come un derby". È questo il titolo della copertina del Corriere dello Sport di sabato 16 ottobre 2021, dedicato ovviamente a Lazio-Inter

"Come un derby". È questo il titolo della copertina del Corriere dello Sport di sabato 16 ottobre 2021, dedicato ovviamente al ritorno a Roma di Simone Inzaghi. "Il ritorno di Inzaghi, la rabbia di Sarri, Ciro contro Dzeko: Lazio-Inter è specialissima. All'Olimpico (ore 18) Mau chiede una reazione 'da uomini' e contesta il calendario. 'Altro che calcio, è solo uno show'. Simone conta di schierare Lautaro, ancora in gol con l'Argentina. 'Per me non sarà mai una partita qualsiasi'". Si parla anche di Milan - Covid-19 per Diaz - e Juve-Roma.