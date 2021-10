GdS sul post di Lazio-Inter: “Finale concitato anche nel tunnel. Sarri e Handanovic…”

Nervi tesi all'Olimpico dopo il triplice fischio finale di Irrati: l'Inter si augura di non aggiungere la beffa oltre il danno

"C'è il veleno nella coda, c’è una storia che non finisce all’Olimpico e animerà i prossimi Lazio-Inter: vuoi che al ritorno non si parlerà di quanto successo ieri al minuto 81? È l’Episodio, E maiuscola, maiuscole pure le risse a seguire". Apre così l'articolo di analisi de La Gazzetta dello Sport su Lazio-Inter che inevitabilmente si concentra sull'episodio che ha cambiato la partita a 9' dalla fine, con la rete di Felipe Anderson mentre Dimarco era a terra. Inzaghi, nel post-partita, non ha calcato la mano ma nessun altro tesserato nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni. Ma, come sottolinea anche il quotidiano, l'augurio è che non ci siano strascichi disciplinari.