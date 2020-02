Lazio-Inter, tutti a disposizione di Inzaghi tranne Lulic. Due i dubbi da sciogliere

Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione per la sfida contro l’Inter, tranne Lulic che si è operato alla caviglia sinistra e sarà costretto a restare fuori almeno un mese. L’allenatore biancoceleste ha recuperato sia Luis Alberto che ieri aveva qualche sintomo influenzale, sia il fratello di Lukaku, Jordan che si è regolarmente allenato in gruppo. Due i dubbi di formazione per la gara contro i nerazzurri: in difesa è ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric per un posto accanto a Acerbi e Radu. In attacco invece Correa si gioca la maglia da titolare con Caicedo.

(Fonte: repubblica.it)