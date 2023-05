Serie A, Lazio-Lecce 2-2: Milinkovic-Savic evita la sconfitta in pieno recupero

Altra frenata per i biancocelesti, che subiscono il sorpasso dei salentini e si salvano solamente nel finale

Si apre con un pareggio per 2-2 tra Lazio e Lecce la trentacinquesima giornata di Serie A. Altra frenata per i biancocelesti, che si salvano solamente in pieno recupero grazie al gol di Milinkovic-Savic. I salentini sprecano un calcio di rigore con Strefezza e subiscono la rete di Immobile, ma riescono a ribaltare il punteggio con la doppietta di Oudin.