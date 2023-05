Lazio, Sarri: “Se si guarda il calendario siamo morti. Ciò che mi ha preoccupato…”

Perde ancora la Lazio a San Siro. In una settimana i biancocelesti si sono arresi prima all'Inter e oggi al Milan. Di questo ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN: " L'unico grande rammarico della partita è il fatto che dopo 29 minuti ci siamo trovati sotto 2-0 senza che la partita fosse realmente iniziata (zero tiri da una parte e dall'altra). La squadra non ci ha creduto, se non nei minuti finali, ma si tratta più di una reazione nervosa. Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le graduatorie che vengono stilate, esclusi i picchi di velocità.

Nell'intervallo eravamo sfiduciati e stavamo abbandonando la partita, non crederci. Questo è ciò che mi ha preoccupato. In costruzione abbiamo fatto più fatica del solito. Luis Alberto nel finale sembrava stesse meglio. Molti non sono né in condizione fisica né in quella mentale. Ciro è uno che se non fa la pèartita o non segna si accascia. Fisicamente manca qualcosa, ma dovrebbe ritrovare il gol per riprendere fiducia. Lotito nello spogliatoio? io non l'ho visto, stavo in quello dello staff e non so se è passato dai ragazzi. Se si guarda il calendario siamo morti. Dovremo fare partite vigorose e fare il meglio".