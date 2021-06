Lazio, Marchetti: “Post-Inzaghi? Con Sarri problema economico perché…”

Le parole del giornalista: "Ieri hanno cominciato a parlare di come dovrebbe essere rimodellata la squadra in base alle necessità che avrà Sarri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del post Simone Inzaghi in casa Lazio, con Maurizio Sarri che ora sembra in pole: “Ieri hanno cominciato a parlare di come dovrebbe essere rimodellata la squadra in base alle necessità che avrà Sarri. A questo punto il problema non sarà più tecnico, ma economico. Lui viene da un contratto di due anni a sei milioni e quando si raggiunge un certo target si tende a mantenerlo”