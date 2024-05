Patric , difensore della Lazio , ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la sfida vinta 2-0 contro l'Empoli. Il difensore ha sbloccato il parziale a fine primo tempo, realizzando un gol pesantissimo per i biancocelesti:

"Sono contento, soprattutto per la squadra. Quest'anno è stato molto difficile ma abbiamo fatto un grande percorso. Questo gruppo merita, la tifoseria della Lazio è grande. Vogliamo andare in Champions League, è difficile ma ci crediamo fino alla fine. Non ci vogliamo nascondere, adesso dobbiamo vincere tutte le partite".