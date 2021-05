Lazio, si lavora al post-Inzaghi: contattato Vincenzo Italiano per la panchina

Il club biancoceleste è alla ricerca del successore di Simone Inzaghi, ormai prossimo a diventare il tecnico dell'Inter

Simone Inzaghi è ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Ecco perché la Lazio in queste ore sta lavorando per trovare il successore del tecnico piacentino e, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe sondato un nome a sorpresa: "Nelle ultime ore è stato contattato anche Vincenzo Italiano, l'attuale allenatore dello Spezia, sul quale da giorni c'è l'interesse anche del Sassuolo e dell'Hellas Verona. Nel caso però in cui la Lazio dovesse affondare, sono forti le probabilità che la società biancoceleste riesca a battere la concorrenza per convincere l'allenatore. Le prossime ore saranno decisive per capire chi sarà il successore di Simone Inzaghi. Nel casting è entrato anche Vincenzo Italiano".