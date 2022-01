Inter-Lazio, Vidal si prende il posto di Calhanoglu. Sanchez sorpassa Correa

Inzaghi recupera Dzeko che dovrebbe partire dalla panchina. Queste le ultime sulle formazioni secondo Sky Sport

L'Inter scende in campo per la prima volta in questo 2022. Questa sera alle 20.45 ospita la Lazio a San Siro. Inzaghi recupera Dzeko che dovrebbe partire dalla panchina. Queste le ultime sulle formazioni secondo Sky Sport:

INTER - "Non aver giocato contro il Bologna ha sicuramente giovato alla condizione atletica dell’Inter. Il Giudice Sportivo, in merito alla distinta caricata dal Bologna, ha considerato la sfida non giocata 'sub iudice' e quindi Hakan Calhanoglu resta squalificato. A centrocampo, al posto dell’ex Milan, ci sarà con tutta probabilità Vidal. In difesa Bastoni favoritissimo su Dimarco mentre davanti Dzeko viaggia verso la panchina e c’è sempre da risolvere il dubbio Sanchez-Correa ma la sensazione è che possa partire dal 1’ il ‘Nino maravilla’".

LAZIO - "Il pericolo ricaduta è diventato (purtroppo) realtà: Francesco Acerbi è ai box sempre per il problema al flessore. Decisivo, in senso negativo, uno scatto nel primo tempo della sfida di giovedì. Con Luiz Felipe pronto quindi Radu (in vantaggio su Patric). In mediana c’è la candidatura di Basic che dovrebbe partire dal primo minuto (Luis Alberto in panchina), mentre in attacco Zaccagni si gioca il posto con Felipe Anderson".