Sarri: “Bisogna mettere in dubbio se siamo una grande squadra o no. La sensazione…”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico ha commentato la pesante sconfitta contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha commentato la pesante sconfitta contro il Verona . Ecco le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste: " È difficile spiegare. È quello che è successo a Bologna. Questi alti e bassi si pagano caro soprattutto alla terza partita settimanale. Oggi non eravamo scarichi come a Bologna. La fase iniziale è stata buona. Alla prima difficoltà, però, ci siamo sciolti come neve al sole. Questa partita ci ha dato mille opportunità per tornare in gioco e non ci siamo riusciti. La sensazione di superiorità avversaria di oggi è una cosa brutta".

"Qui bisogna mettere in dubbio se siamo una grande squadra o no. Una grande squadra, una partita come questa, se ha la palla del 2-2 subito dopo aver subito il 2-1 non perde. Una squadra che sul 3-1 prende una traversa, probabilmente trova la forza di non far uscire più l'avversario dalla propria area di rigore. Alternando i risultati in questo modo non possiamo certo pensare di essere una grande squadra ma non possiamo definirci così".