Lazio, Sarri: “Inter era in edizione super, noi minus. Partita non giocata”

Maurizio Sarri, pochi minuti prima del calcio d'inizio di Lazio-Napoli, ha parlato del momento della sua squadra, reduce dalla scoppola subita in Supercoppa contro l'Inter. Queste le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "Abbiamo trovato l'Inter in edizione super, noi in edizione minus. Le conseguenze sono queste. Ripartiamo bene, in un'altra competizione e abbiamo azzerato. Era inutile analizzare più di tanto una partita in cui non abbiamo praticamente giocato.