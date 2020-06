Inter, attenta: la Lazio tenta il sorpasso per Kumbulla, Tare ha tre jolly da giocare

Non c’è solo l’Inter su Marash Kumbulla: il difensore del Verona, classe 2000, si è imposto come uno dei migliori giovani della Serie A, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Oltre ai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche la Lazio: “Igli Tare da “rischiatutto”, sa quanto costa e chi vuole Marash Kumbulla, difensore prodigio albanese dell’Hellas Verona, anni 20. E’ pronto a rischiare per lui, lo vuole nella Lazio da Champions. Il presidente Setti chiede 35 milioni ed è disposto, ecco la novità, ad accettare una contropartita tecnica più soldi“.

I JOLLY DI TARE – “Tare è cosciente delle difficoltà, non si sente tagliato fuori a prescindere, può giocare tre jolly. 1) Per Kumbulla, abituato a giocare sul centrosinistra della difesa a 3, è pronto un percorso in stile Milinkovic, avrebbe modo di giocare alternandosi con Radu, senatore da record in scadenza nel 2021. Assieme a Luiz Felipe e Acerbi formerebbe un trio di gladiatori. Nella Juve e nell’Inter, invece, non troverebbe spazio facilmente. 2) La bandiera albanese sventola da anni a Formello, è rappresentata da Tare e da Strakosha, compagno di nazionale del centrale del Verona, diventerebbero compagni di reparto anche a Roma. 3) Lotito è in ottimi rapporti con Setti, si sentono spesso, non avrebbero difficoltà ad aprire una trattativa“.