Lazio, Tare: “Immobile? Come Hakimi, c’è qualcosa che non quadra. Contro la Juve…”

Igli Tare prova a fare chiarezza. Il direttore sportivo della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con lo Zenit, ha commentato quanto accaduto nelle ultime ore ad Immobile, Strakosha e Leiva. Queste le sue parole: “Quando si tratta della Lazio c’è sempre da raccontare. Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana, due volte la Procura è venuta in visita a Formello, abbiamo consegnato tutti i test, venerdì e sabato li abbiamo ripetuti e Immobile, Leiva e Strakosha sono risultati negativi, perciò domenica sono stati presenti regolarmente alla partita. Ieri è successa la stessa cosa che era successa anche la settimana precedente con Pereira. Abbiamo collaborato con gli organi competenti e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo adesso le decisioni finali, ma siamo in buona fede e su questo non c’è niente da discutere.

Immobile e gli altri giocheranno contro la Juventus? “Pensiamo di sì perché nel tampone fatto ieri mezzora dopo quello dell’Uefa è risultato negativo. Eravamo straconvinti che sia Immobile che gli altri potessero viaggiare con la squadra. Ma nel rispetto delle regole e soprattutto della competizione, abbiamo preso questa decisione. Non volevo prendere come esempio il caso Hakimi perché non riguarda la nostra squadra, ma è risultato simile ai nostri perché nel risultare due giorni prima positivo e due giorni dopo negativo c’è qualcosa che non quadra. Ma non spetta a noi discutere, lasciamo la parola agli organi competenti, siamo totalmente a disposizione per collaborare”.