Repubblica – Leao salta il derby di Champions: ecco i motivi dietro il forfait

Sarà forfait per Rafa Leao nell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League: ecco i motivi dietro la scelta di Pioli

Niente dai fare: sarà forfait per Rafa Leao nell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League. Ecco quanto evidenziato dal sito di Repubblica a meno di 3 ore dal calcio d’inizio del match di San Siro:

“La delusione di Rafa Leao per la mancata partecipazione al derby d'andata della semifinale di Champions filtra dall'hotel di San Siro, dove il Milan prepara la tattica per la sfida con l'Inter.

Nella riunione tecnica dovrebbe essere ufficializzata da Pioli la rinuncia all'attaccante portoghese, per non correre rischi in vista del ritorno di martedì 16, quello sì decisivo. Il clima a Milano - la temperatura si è abbassata ed è possibile che piova durante la partita - è un ulteriore elemento a sfavore dell'impiego di un giocatore reduce da infortunio muscolare, per quanto lieve”, si legge.