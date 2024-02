Come di consueto su Radio Deejay, durante la trasmissione Deejay Football Club, sono stati espressi i pronostici per le gare di questo turno di campionato

Domani l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Lecce di Roberto D'Aversa al Via del Mare. Come di consueto su Radio Deejay, durante la trasmissione Deejay Football Club, sono stati espressi i pronostici per le gare di questo turno di campionato: Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sono concordi sulla vittoria dei nerazzurri domani alle 18.