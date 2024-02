Lecce, rifinitura alla viglia dell’Inter: D’Aversa ritrova Baschirotto in gruppo

Nella giornata di oggi, il Lecce di Roberto D’Aversa si è allenato a porte aperte, alla vigilia della sfida contro la capolista Inter al Via del Mare, gara in programma domani e valida per la 26ª giornata di Serie A.

Come riferisce TMW, oggi era in campo con i compagni anche Federico Baschirotto, che ieri non si era allenato in gruppo per qualche linea di febbre.