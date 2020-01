Lecce-Inter, tentazione Sanchez per Conte? CdS: “Nella giornata di ieri il cileno…”

L’Inter è di scena a Lecce con l’obiettivo di cogliere i tre punti e di cercare di ridurre il gap dalla Juventus. Come Sottolinea il Corriere dello Sport, “Antonio Conte ha la tentazione Alexis Sanchez per il match di oggi. Già dal 1′? Quasi certamente no, ma intanto ieri il cileno è stato provato anche insieme a Lukaku e Martinez. E a un certo punto della seduta ha firmato pure un gran gol con una “botta” da fuori che ha strappato l’applauso dei compagni. L’ex United, che ha firmato la sua prima rete in A proprio contro il Lecce, insomma sta tornando dopo l’infortunio e ha fame”, sottolinea il quotidiano.

ASSENTI – Non saranno della partita Asamoah, D’Ambrosio, Young – lasciato ad allenarsi ad Appiano -, Politano, Gagliardini e Vecino, quest’ultimo “non al top dopo il fastidio al polpaccio, ma soprattutto distratto dal mercato”, come riporta il Corriere dello Sport. In difesa, è probabile che giochi Godin visto che Bastoni ha avuto la febbre in settimana e non è al meglio. A centrocampo Borja Valero è recuperato ma Conte dovrebbe puntare sul centrocampo titolare di settembre, ossia Barella-Brozovic e Sensi.