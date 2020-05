Serie A, via il 13 giugno? La Lega prepara la bozza del nuovo calendario. E la Coppa Italia…

“Stretto e pieno di ostacoli: così la Serie A vede il sentiero che l’accompagnerà alla ripresa della stagione. Ma nonostante le difficoltà i club hanno segnato un punto di arrivo, che poi è quello della ripartenza: il 13 giugno, sabato, è la data cerchiata sul calendario delle società come quella del riavvio del campionato”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla data pensata dai club di Serie A per la ripartenza del campionato. Non mancano, però, le criticità e il timore circa il protocollo da seguire. Intanto, qualora ci fosse l’ok del Governo, la Lega sta già preparando la bozza del nuovo calendario, considerando le 12 giornate finali ma anche i recuperi, tra i quali Inter-Sampdoria.

ANCHE LA COPPA ITALIA – Dal 13 giugno al 2 agosto, ci sono 8 weekend e 7 potenziali turni infrasettimanali: ciò lascerebbe il tempo per completare anche la Coppa Italia, per assegnare il trofeo con la data del 22 luglio ipotizzabile – per la Gazzetta dello Sport – per la finale. Intanto 15 club su 20 – tutti tranne Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria – si sono dichiarati favorevoli alla ripresa per il 13 giugno, mentre gli altri 5 optavano per il 20.