Lega Calcio, rinviata la decisione sui diritti 2021-2024. Si riapre ai fondi

È stata rimandata alla prossima Assemblea l'assegnazione dei diritti tv dopo le offerte arrivate da Sky e Dazn

Doveva tenersi a Palazzo Parigi l'Assemblea di Lega Calcio Serie A con la questione diritti tv all'ordine del giorno. Alla fine l'incontro si è tenuto in video conferenza. E questo è quanto scrive la Lega in una nota stampa: "Per quanto riguarda i diritti televisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024 - in considerazione delle richieste di approfondimenti tecnici e giuridici - non è stato assegnato alcun pacchetto".