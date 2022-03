Lega Calcio, principi informatori FIGC: convocata assemblea il 9 marzo

Seduta intermedia per i club di Serie A in attesa dell'Assemblea per l'elezione del presidente: si lavora per adeguare lo Statuto alle richieste della Federazione

Eva A. Provenzano

Dopo la mancata votazione del presidente (di cui si parlerà in un'Assemblea che dovrebbe essere convocata per l'11 marzo), la Lega Calcio si riunisce - tramite video conferenza - il 9 marzo alle 9.30. I punti all'ordine del giorno, convocata d'urgenza dal vice presidente Percassi, sono:

- Verifica poteri

- Comunicazioni Presidente e AD.

- Statuto Lega: adeguamento ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe o (approvati dalla Figc con CU 1 25A del 25 novembre 2021).

- Ripartizione risorse stagioni sportive triennio 2021-2024;

- Quota ripartizione dei ricavi della Coppa Italia, ii. quota ripartizione dei ricavi della Supercoppa; iii. contributi a favore delle società disputanti Europa League e Conference League;

- Licenze AV 2021 -24: area MENA: proposta finale Infront per area Medio o Oriente e Nord Africa;

- Proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024;

- Varie ed eventuali.

(Fonte: Lega Calcio)