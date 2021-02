Lega Serie A, lite tra Preziosi e Campoccia: i due arrivano alle mani, ecco il motivo della rissa

L'inviato di FCINTER1908.IT ha raccolto che durante la pausa pranzo c'è stato uno scontro fisico tra i due dirigenti

La Lega Calcio, presidenti e dirigenti delle squadre di Serie A , si sono riunite oggi per discutere dei diritti tv. Al vaglio dei club le offerte fatte da Sky e Dazn per trasmettere le partite del triennio 2021-2024

Ma, come raccolto dall'inviato di FCINTER1908.IT, in sede di riunione c'è stato anche un contrattempo. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è arrivato alle mani con Campoccia, vice presidente dell'Udinese. Il numero uno rossoblù voleva che nella riunione di oggi venisse messa al voto anche la questione dei fondi che vogliono formare una Media Company con la Lega Calcio e occuparsi dei suoi diritti commerciali. Sul tavolo c'è il 10% della Lega e un'offerta di 1.7 miliardi fatta da tre fondi. Di questo si parla da diverso tempo, ma non si è ancora giunti ad una conclusione. Tanto che nelle scorse ore è stato scritto che questa opzione potrebbe non essere più presa in considerazione.