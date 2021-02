Serie A, torna ipotesi di una partita in chiaro. Asta diritti un successo, niente Media Company?

L’Assemblea della Lega Serie A ha rimandato la decisione finale sui diritti tv e sulle offerte arrivate da Sky e Dazn. Ma “emerge un quadro di soddisfazione per le offerte ricevute dopo le trattative private”, scrive l’Ansa. Perché le offerte presentate sono davvero rilevanti. “Sky offre 750 milioni di euro a stagione per i tre pacchetti più il Gold con possibile incremento di 50-70 milioni in caso di creazione di un canale light. Dazn invece è in corsa per il pacchetto misto e offre 840 milioni per il primo e il terzo, ovvero 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva. E con Sky che ne offre 70 per i tre in comune il totale al momento è pari a 910 milioni, non troppo distante dai 973 milioni incassati nel triennio ancora in corso (dal 2018 al 2021)“, sottolinea l’agenzia di stampa.

La Lega Calcio sta valutando se a livello giuridico c’è la possibilità di inserire nel pacchetto per cui Skysport ha offerto 70 mln anche una partita in chiaro. “L’obiettivo è quello di far lievitare l’offerta fino a circa 150 milioni, garantendosi così un incasso in linea rispetto al triennio 2018/21 (che per i club sarebbe anzi maggiore, visto che nei prossimi tre anni non saranno presenti i circa 165 milioni di commissione verso Infront)“, si legge.

La Media Company

Un tema complesso che richiede valutazioni importanti e per questo la decisione è slittata a giovedì. Lo slittamento della decisione sui diritti tv farà slittare anche il voto sull’offerta dei tre fondi Cvc, Advent e Fsi. Sul tavolo 1.7 miliardi per il 10% della Media Company che andrebbe a gestire i diritti commerciali della Lega Serie A. Ma l’asta per i diritti tv garantisce cifre importanti alla Serie A. E la trattativa con i fondi di private equity per la Media Company potrebbe essere addirittura archiviata.

(Fonte: ANSA)