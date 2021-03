Lega Serie A, non si sblocca la questione dei diritti televisivi

Sono stati 11 i voti a favore dell'offerta di Dazn, ma 9 club si sono astenuti dal voto per l'assegnazione del triennio 2021-2024

"L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. I club hanno approfondito con attenzione le offerte ricevute per i diritti audiovisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024. Proseguiranno la trattazione di questa importante tematica in una nuova Assemblea, prevista per la prossima settimana". È questa la nota della Lega Serie A che oggi si è riunita per decidere sulla questione dei diritti tv.