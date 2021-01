Lega Calcio, diritti tv internazionali 2021-2024: sì a trattativa privata

Si è tenuta oggi, in video conferenza, l’Assemblea della Lega Serie A e i club hanno deliberato, all’unanimità “che sarà avviata una fase di trattative private per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali del triennio 2021-2024”. Sono state aperte le buste con le offerte per i diritti esteri: ne sono arrivate 49, 35 broadcasters e 14 agenzie di intermediatori. Non era prevista una cifra minima da offrire per i diritti esteri che al momento valgono attorno ai 370 mln.

I club si ritroveranno in presenza giovedì 21 gennaio per le elezioni degli Organi della Lega Serie A. L’incontro tra tutti i dirigenti delle squadre italiane si terrà a Palazzo Parigi alle 12. Tra gli argomenti all’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Lega (si dovrebbe andare verso la riconferma di Dal Pino) e dell’ad. Poi ci sarà anche l’elezione di un consigliere di Lega indipendente e verranno eletti altri quattro consiglieri di Lega. Sarà inoltre eletto il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti.