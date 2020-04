Allenamenti individuali, retroscena Lega: pronto un documento, ma non sarà pubblicato

Era annunciata la pubblicazione da parte della Lega di un documento che sottolineava soprattutto due concetti. A Skysport è stato spiegato: “Il primo dei due concetti è la scelta scelta discriminatoria per il calcio di impedire gli allenamenti individuali. Il secondo concetto ribadiva al governo un chiarimento necessario sui tempi di ripresa“. Alciato ha spiegato che non è stato poi pubblicato il documento con le perplessità dei club di Serie A perché il concetto di discriminazione sugli allenamenti individuali è stato sottolineato dall’AIC e non si voleva ribadire quanto già affermato. Per quanto riguarda le domande a Spadafora, sono arrivate le risposte nelle parole pronunciate dal Ministro sul suo profilo Facebook.

(Fonte: SS24)