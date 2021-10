Il calcio chiede aiuto allo Stato. Sgravi e non solo: le richieste di Lega e FIGC

La Serie A e la Federazione chiedono aiuti concreti al Governo: "Dialogo continuo per una boccata d'ossigeno"

Il calcio italiano continua a chiedere allo Stato aiuti concreti. La Gazzetta dello Sport parla delle richieste dei vertici del calcio italiano che ha avuto finora 56 mln di euro destinati a tamponi e sanificazioni. I ristori per il cinema hanno superato un miliardo di euro, per esempio. Alla massima serie ne sono stati destinati cinque. "E questo a fronte di un ritorno importantissimo in termini fiscali (per ogni euro investito dal Governo, il calcio ne restituisce al Paese 17,3)", scrive il quotidiano.