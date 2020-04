Sky – Lega Serie A, oggi riunione alle 19. Si cercherà di far cambiare idea al Governo chiedendo…

Le Lega ha indetto per le 19 di oggi una riunione del Consiglio: il tema sarà ovviamente quanto emendato ieri dal Premier Conte e dal Ministro dello Sport Spadafora. La Federcalcio, riporta Sky Sport, cercherà di far cambiare idea al Governo chiedendo una deroga per fare allenare i giocatori individualmente nei centri sportivi già dal 4 maggio rispettando le misure di sicurezza. Ciò che è paradossale è che i calciatori attualmente non possono allenarsi nei centri sportivi, ma possono farlo ai parchi: ma questo diventerebbe un problema visti i tifosi e vista la gente. La Figc si sta dunque muovendo per far cambiare idea a chi ha scritto il decreto.