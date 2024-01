Lega Serie A, Casini: “Supercoppa? Squadre soddisfatte di questa esperienza in Arabia”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Iniziando da un pensiero a quanto accaduto a Maignan in Udinese-Milan: "La posizione della Lega è chiara, di condanna netta verso qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. L'obiettivo è quello entro il 2030 di cancellare dagli stadi ogni forma di razzismo. Il calcio non è isolato, si tratta di un fenomeno a tutti i livelli: è un tema che non riguarda solo gli stadi".