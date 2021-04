Diritti TV – Lega Serie A, nuovo bando per il Pacchetto 2: l’esito dell’Assemblea

L'esito dell'Assemblea di Lega tenutasi oggi tra diritti tv e correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti

L'Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. Ai fini della ripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i Club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico.