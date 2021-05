Legrottaglie: “Allegri? Faccio fatica a pensare che torni alla Juve perché…”

Le parole dell'ex difensore: "Ad oggi credo che tutto dipenderà molto dalla questione Superlega, Champions League: molto dipenderà da questa decisione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha parlato così della corsa Champions e non solo: "Chi insegue è sempre più avvantaggiato, chi è davanti e ha qualcuno che rischia di prenderlo rischia di più. Io in questo momento vedo favorite Lazio e Napoli rispetto a Juventus e Milan. La panchina della Juve? Io faccio fatica a pensare che Allegri torni alla Juventus per adesso. Ad oggi credo che tutto dipenderà molto dalla questione Superlega, Champions League, molto dipenderà da questa decisione qui e dal fatto che la Juventus decida o meno di cambiare qualcosa in società. In base a quello poi decideranno l’allenatore, anche una conferma di Pirlo non mi sorprenderebbe, anzi è giusto che gli diano un altro anno”.