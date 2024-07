Le ultime dichiarazioni di Jens Lehmann hanno fatto molto rumore. L'ex portiere ha commentato il nuovo look di Robert Andrich che in occasione di Spagna-Germania si è presentato in campo con i capelli di colore viola. "Prima aveva i capelli biondi, ora ha i capelli viola. Cosa intende con questo? Che tipo di problema ha con la sua personalità che lo costringe a distinguersi in quel modo?".