Lengua: “Villar non l’ha bocciato Mourinho, ma il campo. Mi chiedo perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianluca Lengua , giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Josè Mourinho : "Bisogna fare i conti con le opportunità di mercato. Se la Roma deve prendere per forza in prestito con diritto di riscatto, allora bisogna adattarsi sperando di centrare la Champions. Mi chiedo solo perché in passato non siano stati presi dei centrocampisti, Mourinho lo aveva chiesto e sono arrivati tutti tranne il centrocampista.

Mourinho ha indicato un profilo di calciatore, magari ha fatto qualche nome ma non penso fossero Oliveira e Maitland-Niles. Sono arrivati loro vuoi per opportunità, per i rapporti con gli agenti e la formula. Mourinho ha detto dopo la Juventus che sarebbe arrivato un giocatore di carattere e personalità, ma non con qualità eccelse, che avrebbe dato più opzioni. Villar e Mayoral erano tanto celebrati però non sono andati a Siviglia o Atletico Madrid, ma al Getafe 17esimo in Liga. Non li ha bocciati Mourinho, ma il campo".