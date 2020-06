Leonardo: “Nessun club potrà permettersi acquisti da 100 mln. Cavani e Thiago Silva…”

L’estate scorsa è stata l’ultima volta che ha annunciato un mercato senza grandi investimenti. In un’intervista pubblicata da Le Parisen, Leonardo, ds del PSG, è tornato sull’argomento-mercato che sarà inevitabilmente più povero. Come un anno fa. L’estate scorsa arrivarono a Parigi il portiere costaricano Keylor Navas dal Real Madrid e il centravanti Mauro Icardi dall’Inter, Leonardo proverà a ripetersi anche quest’estate.

Nell’intervista, Leonardo ha confermato le perdite del club, stimate sui 200 milioni, a causa della crisi per il Coronavirus e ha usato le stesse parole di un anno fa per indicare la strada che verrà seguita in occasione del calciomercato: “Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni, e non troppo costose – le sue parole -. Con piccoli ritocchi, a dispetto delle partenze, il livello del nostro organico resterà competitivo.

Molti nomi circolano attorno a quello del PSG, ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L’interruzione è stata brutale, penso siamo ancora in questa prospettiva. Sostituire giocatori come Thiago Silva o Cavani non sarà facile, ripartiremo da un anno di transizione. Mbappé? E’ il futuro del PSG”. “Non credo ci saranno trasferimenti di 100 milioni”, ha concluso Leonardo. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi”.

