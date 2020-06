L’ex PSG Rabésandratana: “Con Icardi il futuro di Cavani è segnato, Leonardo ha già deciso”

Intervenuto ai microfoni di France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, ex calciatore e capitano del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’addio ormai certo ai parigini di Thiago Silva ed Edinson Cavani, ora nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo in attacco. Ecco le sue dichiarazioni:

“Potremmo provare sempre a trovare un accordo economico diverso, avrei immaginato di vederlo ancora al PSG (Thiago Silva, ndr) magari con meno minutaggio. Però è difficile: Leonardo vuole rinnovare la squadra e lo si vede con quel che sta facendo con lui e Cavani. L’acquisto di Icardi ha già segnato il destino di Edinson. Poi prenderemo un centrocampista difensivo come Milinkovic-Savic della Lazio, così Marquinhos prenderà l’eredità di Thiago Silva e diventerà capitano e tornerà anche difensore“.

(Fonte: francebleu.fr)