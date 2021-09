Leonardo: “Mbappé? Non ci è piaciuto come si è comportato il Real. Non si può…”

Il direttore sportivo del Psg sferra un nuovo attacco nei confronti del club di Florentino Perez

Non sono passati nemmeno quindici giorni da quando si è chiusa, almeno per il momento, la storia Mbappé che Leonardo ha aperto un nuovo capitolo. Il ds del Psg accusa il Real Madrid di comportamento scorretto. "Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid. Avviare trattative per uno dei migliori giocatori al mondo nell'ultima settimana di mercato ha generato una situazione che non ci è piaciuta".