Leonardo: “Cerchiamo opportunità. Alcuni club chiudono le porte. Ma ci proveremo”

Leonardo ha parlato del mercato del PSG e oltre a rifilare qualche battutina a Tuchel, il ds del club parigino ha parlato più in generale delle operazioni del club: «Cerchiamo opportunità, questa è la verità. Il lavoro può cambiare. Diventa qualcosa di strategico. Dipende da cosa offre la finestra di trasferimento per avere alternative. Vedremo come andrà a finire l’ultimo giorno. È complicato».

Poi ha aggiunto: «Oggi tutti sanno che c’è qualcosa di più della crisi che ci fa perdere soldi. E c’è anche il fair play finanziario. Se non hai un reddito, non puoi spendere. È ovvio. Oggi abbiamo più di 100 milioni di entrate in meno. Tutto è bloccato, è facile da capire. E poi ci sono club che chiudono le porte, è così. Cercheremo di fare le cose. Troviamo sempre qualcosa, vedremo un po ‘. Ma non c’è niente di sicuro. Se restiamo così, chiediamo a tutti spirito di sacrificio, rispetto della politica sportiva».

Di ieri le notizie, che arrivano dalla Germania, su un PSG interessatissimo a Brozovic. Da capire se l’interesse dei parigini porterà davvero all’addio del croato.

(Fonte: parisfans.fr)