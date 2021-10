Leonardo: “Perez su Mbappé? Il Real la smetta! E’ due anni che va avanti così”

La risposta del dirigente del PSG: "Questa nuova uscita di Perez è una mancanza di rispetto verso il club e verso Kylian Mbappé"

"A gennaio avremo notizie da Mbappé. Speriamo che dal primo gennaio tutto si possa risolvere". Queste le dichiarazioni di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a "El Debate", sul futuro di Kylian Mbappé, obiettivo dichiarato del club spagnolo. Queste parole non sono però andate giù a Leonardo, ds del PSG, che tramite L'Equipe ha risposto così al numero uno delle Merengues: "Questa nuova uscita di Perez continua ad essere una mancanza di rispetto verso il PSG e verso Kylian Mbappé. Sono due anni che dura, vi ricordo che il mercato è finito. Ci sono partite e il Real Madrid non può continuare a comportarsi in questo modo. Che la smetta! Mbappé è un giocatore del PSG e il club intende mantenere questa situazione".