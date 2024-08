"La dichiarazione di Giovanni Leoni: “Sono felice e carico per questa nuova esperienza, sono pronto a dare il 100 per cento ogni giorno, in allenamento, in campo, sempre. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni. La cosa che mi ha colpito di questo percorso è che a Parma, negli ultimi anni, si è puntato molto sui giovani, l’età media della squadra è bassa. Ho pensato che era il momento perfetto per legarsi a questo Club: mi piace questa idea, credo che far giocare i giovani sia una responsabilità maggiore per chi va in campo ma anche un piacere e un onore, visto la maglia che indossiamo. Sento grande fiducia e ho voglia di ripagarla al più presto".