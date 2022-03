Lerner: “Juve-Inter decisiva per lo scudetto. Mi piacerebbe vedere Dybala in nerazzurro”

Il giornalista e tifoso nerazzurro ha parlato del big match tra i bianconeri e la squadra di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di PoliticaNews.it, Gad Lerner ha parlato anche del campionato. In particolare il giornalista ha parlato del big match Juve-Inter. "Lo dico senza mezzi termini: è già decisiva per lo scudetto. Perchè l'Inter è in flessione e la Juve - per vari motivi - non è nella sua stagione migliore. Dybala? A me personalmente piacerebbe vedere Dybala in nerazzurro".