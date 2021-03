Letizia Paternoster: “Tifosa dell’Inter grazie a mio papà. Io e Pinamonti siamo…”

La ciclista è intervenuta per commentare la sfida tra Inter e Atalanta, in programma stasera. Letizia Paternoster è una tifosa nerazzurra grazie alla passione del papà.

La ciclista Letizia Paternoster è intervenuta in diretta con lo studio di Inter TV per parlare della partita in programma stasera a San Siro tra Inter e Atalanta: "Mio papà è stato da sempre un grandissimo tifoso dell'Inter, andavamo sempre a vedere le partite a San Siro. Era sempre un'emozione speciale. Questa è una partita difficile da giocare, però è davvero molto importante staccare in classifica. Mi auguro che sia una partita fortunata e bella".