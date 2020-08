Bayer Leverkusen, Amiri in quarantena: é stato a contatto con una persona positiva al coronavirus

Il Bayer Leverkusen, tramite una breve nota, ha annunciato di aver messo in quarantena il centrocampista tedesco Nadiem Amiri. Il 23enne, infatti, e’ stato a contatto con una persona che successivamente e’ risultata positiva al coronavirus. Due giorni prima del ritorno casalingo degli ottavi di finale in Europa League contro i Glasgow Rangers, quindi, Peter Bosz dovra’ fare a meno del classe 1996.

Amiri e’ stato immediatamente isolato dal resto della squadra e dovra’ restare lontano dai suoi compagni per almeno una settimana, restando in dubbio anche per la possibile sfida dei quarti contro Inter o Getafe. “Questo processo dimostra che le nostre misure sanitarie vengono rispettate e che i giocatori sono consapevoli di quanto sia importante la questione coronavirus”, ha dichiarato il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Rudi Völler. Il comportamento di Nadiem e’ stato esemplare”.