L’Inter recupera un pezzo importante: Sensi vede il Getafe. Panchina in EL per il centrocampista

Conte può sorridere, Sensi è vicino al rientro. Il centrocampista dell’Inter sta recuperando dall’ultimo infortunio e vuole farsi trovare pronto per la volata in Europa League.

“Finalmente Stefano Sensi sembra pronto a rientrare e a dare il suo contributo per l’avventura europea. Dopo dieci mesi segnati da una serie di infortuni traumatici e muscolari, l’ex centrocampista del Sassuolo dovrebbe unirsi al gruppo per la sfida da dentro o fuori contro il Getafe negli ottavi di Europa League in programma mercoledì prossimo a Gelsenkirchen. Una bella notizia per Antonio Conte, che potrà pescare dalla panchina uno dei protagonisti dell’inizio della stagione, tanto rimpianto nell’arco dell’intera stagione. Sensi era partito benissimo, con tre reti nelle prime sei giornate di campionato e una prova superlativa al Camp Nou contro il Barcellona. Poi l’infortunio all’adduttore contro la Juve è stato il primo di una serie di guai fisici che lo hanno costretto a guardare i compagni per gran parte della stagione”, si legge su La Gazzetta dello Sport.