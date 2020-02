Brutta tegola per il Bayern Monaco: frattura per Lewandowski, starà fuori per un mese

Brutta regola per il Bayern Monaco che perde Robert Lewandowski per un mese. Il centravanti e capocannoniere della Champions League ha subito la frattura della tibia quasi all’altezza dell’articolazione del ginocchio sinistro. Il polacco si è infortunato durante la vittoria che il Bayern Monaco ha conquistato per 3-0 a Stamford Bridge, contro il Chelsea. E’ l’esito, come si legge sul sito ufficiale del club bavarese, degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore da parte del dott. Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, capo dello staff sanitario, al ritorno della squadra dalla trasferta di Londra. Dopo 10 giorni di immobilizzazione, Lewandowski inizierà la riabilitazione.

(Ansa)