In Germania – Inter, Perisic vuole rimanere al Bayern: il croato ha un vantaggio. A marzo…

Ivan Perisic lavora su due fronti: tornare al più presto in campo dopo l’infortunio e rimanere al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Sport1, la volontà dell’esterno croato è chiara ed è quella di rimanere nel club bavarese. Il giocatore è arrivato dall’Inter in prestito fino al termine della stagione ed entro la metà di maggio, i dirigenti del club tedesco devono comunicare alla società nerazzurra se hanno o meno l’intenzione di riscattare il giocatore (riscatto fissato a 20 milioni di euro). Dal canto suo Perisic vuole rimanere in Germania, al Bayern si sente a casa. Il suo grande vantaggio è quello di essere uno dei pochi nuovi arrivi ​​estivi che potrebbe convincere il club tedesco. L’allenatore Hansi Flick punta molto sull’esterno croato che in 22 presenze ha segnato cinque gol e fornito otto assist. Al momento non c’è stato un incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Bayern, incontro che molto probabilmente ci sarà a marzo. “A giudicare dal rapporto qualità-prezzo, Perisic potrebbe avere giustificate speranze di essere riscattato dal Bayern, la trattativa per Sané fatica a decollare, inoltre Kingsley Coman e Serge Gnabry sono inclini a infortunio“, sottolinea il portale tedesco.

(Sport1)