Lewandowski: “Voglio lasciare il Bayern. Qualcosa si è spento. Il rispetto…”

Robert Lewandowski anche ieri ha parlato del suo futuro e ha insistito, ancora una volta, sul suo desiderio di lasciare il Bayern Monaco quest'estate. L'attaccante continua a fare pressioni sul club tedesco e ancora una volta ha lanciato lo stesso messaggio dei giorni scorsi: "Voglio solo lasciare il Bayern, la lealtà e il rispetto sono più importanti del lavoro, il modo migliore è trovare una soluzione per entrambe le parti. Qualcosa si è spenta in me, voglio lasciare il Bayern per cercare nuove emozioni nella mia vita. Dopo diverse stagioni al Bayern e dopo aver dato il massimo, ora voglio andare via".