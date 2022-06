Pres. Bayern: “Gnabry? Niente accordo. Lewandowski giocherà qui la prossima stagione”

Intervistato dalla Bild, il presidente del club tedesco affronta i casi spinosi relativi al futuro dei due giocatori

Il Bayern Monaco ha molti fronti aperti in questo mercato. Il primo tra tutti è risolvere i contratti di Lewandowski e Gnabry, entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023. Entrambi i giocatori vogliono lasciare il club quest'estate. In un'intervista alla Bild, il presidente del club tedesco, Herbert Hainer, affronta così il tema: "I contratti sono contratti. Dove andiamo se un giocatore può rescindere il suo contratto, mentre lo paghiamo fino all'ultimo giorno? Sono rimasto sorpreso che Robert lo abbia comunicato in questo modo . Non lo farei in questo modo. Non sono preoccupato per questo. Robert è un professionista. Sono convinto che giocherà per noi la prossima stagione" .