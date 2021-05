Bundesliga, Lewandowski supera il record di Müller che durava da 49 anni

Per l'attaccante polacco è arrivato contro l'Ausburg un gol storico per battere un record che durava da 49 anni

Un gol storico per battere un record che durava da 49 anni. Robert Lewandowski scrive un pezzo di storia segnando la 41^ rete in questo campionato nel successo per 5-2 del Bayern Monaco contro l’Augsburg.